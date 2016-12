25-jarige in woning overvallen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 25-jarige jongedame is in het weekend in een woning in het district Wanica overvallen. Drie criminelen van wie een gemaskerd en een gewapend was met een vuistvuurwapen, hebben de daad gepleegd. Ze maakten een ring, een paar oorbel, een tablet, een mobiele telefoon en SRD 175 buit. Ze drongen het pand binnen door een venster van de keuken te forceren. Ze hebben de jongedame gelijk overrompeld en bedreigd om de spullen af te staan. Met de buitgemaakte spullen hebben ze de plaats verlaten; het is niet bekend hoe ze de plaats hebben aangedaan en verlaten. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen…[+]