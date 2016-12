47-jarige beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 47-jarige vrouw is onlangs aan de Cornelisstraat in Paramaribo beroofd van haar halsketting. Uit de verklaring van het slachtoffer blijkt dat zij over de Cornelisstraat liep komende vanuit de richting van het Molenpad. Toen zij op de hoek kwam van de Cornelis- en Roepelstraat werd haar gouden halsketting geroofd door een man. De dader zat op een zwarte bromfiets en rukte haar halsketting ter waarde van SRD 7000 weg. Hij was ongewapend. De vrouw heeft geen letsel opgelopen. De politie was na de melding ter plekke voor een onderzoek. De rover is nog voortvluchtig…[+]