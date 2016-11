Tatjana Muskiet

PARIJS – Met de aanhouding van zeven mannen tussen de 29 en 37 jaar zijn mogelijk aanslagen in Straatsburg en Marseille verijdeld. Zij werden in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in beide steden. Onder de arrestanten zijn Fransen, Marokkanen en Algerijnen. Zes van hen waren onbekend bij de inlichtingendiensten. De aanhoudingen volgen op een eerste politieactie die dateert van 14 juni, vlak voor het EK voetbal begon, waarbij vijf mannen werden opgepakt. Twee van hen zitten inmiddels vast. Het onderzoek naar deze terreurcel was al acht maanden bezig.(Telegraaf)…[+]