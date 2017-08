Aanval met mes in Finland

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – Politie in Finland heeft vrijdag een man aangehouden die verschillende mensen heeft neergestoken in de stad Turku. Hoeveel slachtoffers de man heeft gemaakt, is niet bekend. Er zijn in ieder geval ’meerdere’ gewonden. Aan het publiek wordt gevraagd om uit het gebied weg te blijven. Op dit moment is nog onduidelijk wat de omvang van het incident is. Op Twitter melden ooggetuigen dat een slachtoffer overleden zou zijn. Die berichten zijn niet bevestigd. Wel is er veel politie aanwezig en ook ambulancediensten zijn in groten getale uitgerukt. De dader werd eerst in zijn been geschoten en vervolgens gearresteerd. Op dit moment is ook nog onduidelijk of hij alleen handelde. Sommige media brengen berichten van meerdere aanslagplegers, al heeft de politie het over een enkeling.(Telegraaf)…[+]