Aardbeving treft Bodrum opnieuw

Tatjana Muskiet

BODRUM – De Turkse badplaats Bodrum is dinsdag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De beving had een kracht van 5.3 op de schaal van Richter. Er zijn vooralsnog geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Het epicentrum lag op ongeveer 15 kilometer ten zuidoosten van de Egeïsche kuststad, meldde de Amerikaanse Geologische dienst USGS. Vorige maand was er ook al een aardbeving tussen de Turkse kust van Bodrum en het Griekse eiland Kos. Toen had de beving een kracht van 6.7. Twee toeristen kwamen op het eiland Kos om het leven, 120 anderen raakten gewond.Deskundigen spreken dinsdag van een naschok van de beving die de regio op 21 juli raakte. „We hadden dit verwacht”, zei seismoloog Gerasimos Houliaras voor de Griekse radio. (Telegraaf)…[+]