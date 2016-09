Abbas wil naar begrafenis Peres

Tatjana Muskiet

JERUZALEM – De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft toestemming gevraagd om de begrafenis van de voormalige Israëlische staatsman en ex-president Shimon Peres vrijdag bij te wonen. Hij schreef eerder deze week een brief aan de nabestaanden waarin hij zijn droefheid uit over de dood van de politieke veteraan Peres, die hij vredespartner noemde, aldus Israëlische media. Peres kreeg in 1994 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege de Oslo-akkoorden die het jaar ervoor vrede tussen Israëli’s en Palestijnen leken te betekenen. Hij overleed woensdag op 93-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Tel Aviv.(Telegraaf)…[+]