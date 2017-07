AC Milan rondt komst Bonucci af: ‘Droom die uitkomt’

Tatjana Muskiet

AC Milan heeft donderdag officieel bevestigd dat Leonardo Bonucci overkomt van Juventus. De 30-jarige verdediger tekent een overeenkomst voor vijf seizoenen bij de club van trainer Vincenzo Montella. De coach is blij met de komst van de 70-voudig Italiaanse international. “Hij is een speler met internationale ervaring”, reageert hij op op de clubsite. “Ik denk dat hij en Sergio Ramos de beste centrumverdedigers ter wereld zijn. Zijn trainer worden is een droom die uitkomt.” Bonucci, die AC Milan naar verluidt veertig miljoen euro kost, speelde de afgelopen zeven jaar voor Juventus. In de laatste zes seizoenen werd hij met De Oude Dame landskampioen. In 2010 maakte hij zijn debuut in het nationale team. Hij nam met Italië deel aan de WK’s van 2010 en 2014 en de EK’s van 2012 en 2016.(Telegraaf)…[+]