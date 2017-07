Acht jaar celstraf voor bezwangeren stiefdochter

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De rechter heeft Steven S (41) vorige week veroordeeld tot acht jaar celstraf voor het seksueel misbruiken van zijn zwakbegaafde minderjarige stiefdochter. Het slachtoffer raakte als gevolg hiervan zwanger. De magistraat kwam tot het wettig en overtuigend bewijs.Het Openbaar Ministerie had tien jaar gevangenisstraf geëist. Advocaat Harold Belfor vroeg strafvermindering voor zijn cliënt en zei dat op basis van diverse verklaringen in het dossier en op de zittingen er sprake zou kunnen zijn van enig bewijs, welk niet als zodanig wordt erkend door zijn cliënt. Hij vroeg de rechter om de verdachte een zodanig gecombineerde straf op te leggen en de eis niet geheel over te nemen. De officier van justitie zei dat de veroordeelde de levenspartner is van de moeder van het slachtoffer. Volgens hem schroomde de man niet om de dochter van zijn vrouw middels geweld seksuele handelingen te laten ondergaan. Dit gebeurde in aanwezigheid van de moeder, waarbij hij gewelddadig was naar de moeder als zij trachtte haar kind in bescherming te nemen. De officier zegt dat de verkrachtingen van structurele aard waren, waardoor het uiteindelijke resultaat was dat de verdachte de zwakbegaafde bezwangerde. Hij gaf aan dat de man vrijwillig de rol van vaderfiguur op zich heeft genomen…[+]