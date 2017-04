Ajax loot Olympique Lyon

Tatjana Muskiet

Ajax moet het in de halve finales Europa League opnemen tegen Olympique Lyon. Manchester United moet afrekenen met Celta de Vigo. Ajax neemt het eerst op 4 mei thuis op tegen de Fransen en gaan een week later op bezoek in Lyon. Land- en provinciegenoot AZ weet hoe het is om tegen Lyon, de club van de niet speelgerechtigde Memphis Depay, te spelen. De Alkmaarders verloren in februari thuis met 1-4 en uit met 7-1 van de Fransen.

In 2011 trof Ajax Lyon voor het laatst, toen tweemaal in de groepsfase van de Champions League. Beide keren bleef het 0-0, maar Ajax overwinterde niet in de Champions League door de dubieuze 1-7 overwinning van de Fransen in Kiev.(goal)…[+]