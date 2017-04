Ajax met Traoré, Schalke zonder Huntelaar

Tatjana Muskiet

Ajax-trainer Peter Bosz heeft ervoor gekozen om Bertrand Traoré tegen Schalke 04 in de spits te zetten. Dat gaat ten koste van Kasper Dolberg. Op de positie van rechtsbuiten krijgt Justin Kluivert de voorkeur boven David Neres. Ajax kan weer beschikken over Lasse Schöne, die vorige week geschorst was. De Deen heeft een basisplaats op het middenveld.Daley Sinkgraven ontbreekt vanwege een blessure, waardoor Nick Viergever in Gelsenkirchen de linksback is. De andere verdedigers zijn Matthijs de Ligt, Joël Veltman en Davinson Sánchez.(Goald)…[+]