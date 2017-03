Amerikaan claimt Britse troon in advertentie

Tatjana Muskiet

LONDEN – De Amerikaan Allan V. Evans beweert dat hij de rechtmatige erfgenaam van de Britse troon is. In een grote advertentie in de Times zegt hij dat hij binnen 30 dagen aanspraak zal maken op zijn titels en de landen en bezittingen die daarbij horen. Koningin Elizabeth hoeft zich nog geen zorgen te maken, Evans zegt pas na haar dood de troon te willen bestijgen. In de advertentie claimt Evans uit de plaats Wheat Ridge in Colorado een afstammeling te zijn van Cunedda Wledig, de stichter van het koninkrijk Wales. Zijn stamboom zou teruggaan tot de derde eeuw. Met de tekst wil hij zijn familie en anderen mededelen dat hij van plan is om zijn ’erfenis’ op te eisen.(Telegraaf)…[+]