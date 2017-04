Amerikaans medium meldt MLS-deal Ibrahimovic

Tatjana Muskiet

Zlatan Ibrahimovic speelt volgend seizoen niet meer in de Premier League, meent FOX Deportes.Het Amerikaanse, maar Spaanstalige medium FOX Deportes meldt dinsdag dat Zlatan Ibrahimovic volgend seizoen in de Major League Soccer gaat spelen. De Zweed zou rond zijn met LA Galaxy.Van een officieel bericht is echter nog geen sprake, en het medium heeft in de loop der jaren een twijfelachtige naam opgebouwd als het gaat om transferprimeurs. Bij FOX Deportes is men echter zeker van de zaak: Ibrahimovic vertrekt komende zomer bij Manchester United.(goal)…[+]