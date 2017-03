Arbeid werkt aan betere rechtspositie werkende vrouw

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het Ministerie van Arbeid pleegt inspanningen om de rechtspositie van de werkende vrouw te verbeteren. Een van de acties daartoe is een wetsontwerp dat al gemaakt is en zich richt op betaald zwangerschapsverlof in de private sector. Dit ontwerp heet “Wet Bescherming Moederschap” en is al voor commentaar ingediend bij het Arbeidsadviescollege (AAC). Arbeid is nu ook gestart met de voorbereiding van een wetsontwerp dat zich richt tegen seksuele intimidatie op de werkplek.

Het is het ministerie bekend dat vooral vrouwen seksueel geïntimideerd worden op het werk, daarom zal in het ontwerp extra aandacht worden besteed aan de bescherming van deze groep. In het ontwerp zal onder andere worden opgenomen dat werkgevers verplicht zullen zijn specifieke maatregelen te treffen ter bescherming van hun werknemers tegen seksuele intimidatie. Het ministerie is op de hoogte dat maatschappelijke groeperingen zich lange tijd hebben ingezet voor preventie en aanpak van seksueel molest op de werkplek middels wetgeving. Voortbordurend op het reeds gedane voorwerk van maatschappelijke groeperingen wenst het ministerie te werken aan voltooiing van een breed gedragen en aanvaardbaar wetsontwerp.

Het streven is dat nog dit jaar het bedoelde ontwerp zal worden voorgelegd aan het AAC. Voorts wordt ook gewerkt aan de versterking van de Arbeidsinspectie met de bedoeling dat bestaande wetten en toekomstige wetten strikt worden gehandhaafd. Bij het verbeteren van de rechten van de werkende vrouw laat het ministerie zich ook leiden door internationale richtsnoeren. Zo kan genoemd worden de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties waaronder het stimuleren van waardig werk voor iedereen, dus ook voor de vrouw. In het streven van de regering om de rechtspositie van de vrouw te verbeteren zijn op voordracht van het ministerie in januari 2017 twee gelijkheidsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd. Het gaat in deze om het Verdrag no. 100 voor gelijke beloning voor zowel mannen als vrouwen en het Verdrag no. 111 voor gelijke behandeling op de werkplek. Deze conventies zullen een leidraad vormen voor zowel nieuwe wetgeving als aanpassing van de oude arbeidswetgeving…[+]