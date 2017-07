Armstrong voorspelt dramatisch einde

Tatjana Muskiet

Het negatieve aura rond de Sky-formatie heeft de afgelopen weken zeker verlammend gewerkt op Chris Froome, die desondanks – zonder franje, dat wel – zijn vierde Tour de France-zege boekte. Met name de houding van Sir Dave Brailsford zette de ploeg extra onder druk. Sinds de teammanager middelpunt is van een onderzoek van een Britse parlementaire commissie naar opmerkelijk veel attesten, grote hoeveelheden ontstekingsremmers en een verdacht pakketje met Fluimicil, mijdt hij de media. Brailsford weigert te accepteren dat zijn ploeg in de eerste jaren iets verkeerd heeft gedaan en in het grijze gebied actief was. Hij vindt het zelfs belachelijk dat de buitenwereld oppert dat Team Sky een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Bij de persconferentie in Düsseldorf ontkwam Brailsford niet aan een aantal vragen over het onderzoek van UK Anti-Doping. Hierop besloot hij om geen mediamomenten op de rustdagen te organiseren. Door de houding van de baas ging Team Sky in deze Tour steeds meer in een cocon leven met de buitenwereld als boze vijand.