Arrestaties na rellen bij Trump-protest in VS

Tatjana Muskiet

PORTLAND – De politie in de Amerikaanse stad Portland heeft zeker 29 relschoppers gearresteerd bij een protestmars tegen Donald Trump. De mars verliep in eerste instantie vreedzaam, maar een deel van de betogers begon in de loop van de avond vernielingen aan te richten. Agenten zetten onder meer rubberkogels en traangas in tegen de betogers.Sinds de verkiezing van Trump woensdag zijn er in diverse steden demonstraties gehouden. De betoging in Portland, in de westelijke staat Oregon, trok donderdag zeker 4000 mensen. De politie liet op Twitter weten later op de dag met meer informatie over de arrestaties en de verdachten te komen. (Telegraaf)…[+]