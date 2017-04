Assad noemt aanval roekeloos en kortzichtig

Tatjana Muskiet

DAMASCUS – De Amerikaanse aanval op de luchtmachtbasis al-Shayrat was volgens de Syrische president Bashar al-Assad roekeloos en kortzichtig. „De aanval toont enkel de politieke en militaire blindheid en de benauwde horizon en kortzichtigheid” van de Amerikaanse aanvallers, aldus Assad in een reactie via staatspersbureau SANA. De Verenigde Staten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in een daad van niet te rechtvaardigen agressie het vliegveld van al-Shayrat aangevallen.” Washington blijft met dergelijke aanvallen op soevereine staten proberen volkeren te onderwerpen om de wereld te domineren, aldus Assad. Door de aanval zijn volgens SANA zeker negen burgers gedood. De Syrische strijdkrachten spraken over zes omgekomen militairen.

De luchtmachtbasis is volgens Washington als doelwit uitgekozen, omdat daar dinsdag vliegtuigen opstegen die een gifgasaanval in de noordwestelijke provincie Idlib hebben uitgevoerd. De Syrische regering stelt „nooit aanvallen met chemische wapens uit te voeren, zelfs niet op terroristen.” Het gifgas dat ontsnapte, was van de jihadisten in Idlib, aldus de Syrische regering.(Telegraaf)…[+]