Astronaut VS ware zwevende kiezer

Tatjana Muskiet

HOUSTON – Geen enkele Amerikaan zal dinsdag zo’n zwevende kiezer zijn als Shane Kimbrough. Letterlijk, want de astronaut zit gewichtloos in het internationale ruimtestation ISS, vierhonderd kilometer boven de aarde. Het complex is een tijdelijk stembureau voor de enige Amerikaan aan boord. Want ook buiten de aarde houden de Amerikanen hun stemrecht.