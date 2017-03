Atlético maanden zonder verdediger

Tatjana Muskiet

Atletico Madrid kan dit seizoen geen beroep meer doen op verdediger Sime Vrsaljko. De Kroatische international heeft een flinke knieblessure. Uit een MRI-scan bleek maandag dat er een scheur zit in de achterste kruisband van zijn linkerknie, een andere knieband is flink verrekt. Vrsaljko begon zondag in de basis bij Atlético Madrid in de thuiswedstrijd tegen Sevilla (3-1). Na amper twee minuten zat het duel er echter alweer op voor de rechtsback, die werd afgelost door Juanfran. De 25-jarige Vrsaljko hoeft niet onder het mes, maar heeft wel geruime tijd nodig om te herstellen. De Kroaat, vorig jaar door Atlético overgenomen van Sassuolo, stond de laatste weken regelmatig in de basis. Hij bereikte vorige week met de Madrileense ploeg van trainer Diego Simeone de laatste acht in de Champions League.(Telegraaf)…[+]