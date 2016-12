Atlético Madrid verliest en ziet Oblak uitvallen

Tatjana Muskiet

Atlético Madrid is door een nederlaag bij Villarreal gezakt naar de zesde plaats in La Liga. De bezoekers zagen doelman Jan Oblak ook nog eens geblesseerd raken. Voor eigen publiek in El Madrigal begon de thuisploeg goed aan het duel. De eerste grote kans was in het eerste kwartier dan ook voor Villarreal en Stefan Savic kon de bal namens Atlético Madrid nog net van de lijn koppen. Na achttien minuten werd ook Atlético gevaarlijk; een schot van Ángel Correa werd door keeper Sergio Asenjo tot hoekschop verwerkt.Uit die hoekschop belandde de bal tegen de paal, al werd daarna wel meteen afgefloten voor buitenspel. De bezoekers leken beter in de wedstrijd te komen, maar toch nam Villarreal na bijna een halfuur de leiding. Manu Trigueros wist te profiteren van een verdedigingsfout: 1-0.