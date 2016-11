Aubameyang: “Tuchel zou Coach van het Jaar moeten worden”

Tatjana Muskiet

Pierre-Emerick Aubameyang vindt dat Borussia Dortmund-trainer Thomas Tuchel de titel Coach van het Jaar verdiend. Nadat Jürgen Klopp in 2015 vertrok bij BVB, kwam Tuchel aan het roer in het Westfalen Stadion; met succes.

De 43-jarige trainer kende vorig jaar een goed debuutseizoen bij Dortmund met een tweede plaats in de Bundesliga en het zilver in de DFB Pokal. AUbameyang voer wel onder Tuchel en scoorde 38 keer in alle competities.

En ondanks dat de Gabonees onlangs uit de selectie werd gezet door Tuchel, omdat hij daags voor een wedstrijd op een feestje was, veranderde de mening van Aubameyang over zijn trainer niet. (goal.com)…[+]