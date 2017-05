Australië overweegt extra inzet militairen Afghanistan

Maltie Nidhansingh

AUSTRALIE – Australië overweegt om de bestaande bijdrage aan de NAVO-troepenmacht in Afghanistan uit te breiden. Het land lijkt hiermee tegemoet te komen aan de oproep van NAVO-topman Jens Stoltenberg die om uitbreiding heeft gevraagd. De Australische premier Malcolm Turnbull heeft gezegd dat hij openstaat voor een uitbreiding van de missie voor zijn troepen. Turnbull deed geen mededelingen over hoeveel extra militairen hij mogelijk in wil zetten. De Australische premier stelt dat het belangrijk is dat internationale partners elkaar blijven ondersteunen in Afghanistan. Hij sluit daarmee aan bij eerdere conclusies van de Verenigde Staten. Dat land stelt dat de fragiele winst die de NAVO tot nu toe heeft geboekt in het conflict met de Taliban op het spel staat als er niet snel wordt ingegrepen.(NU.nl)[+]