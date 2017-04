Australische show: ’doorbraak Maddie’

Tatjana Muskiet

MELBOURNE – Een Australisch tv-programma claimt baanbrekende kennis over de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann te hebben. Channel 7 zal het nieuws dit weekeinde bekend maken, stellen programmamakers op Twitter. Of het om een publiciteitstunt gaat, is niet duidelijk. Wel zouden de Australiërs hun vermeende kennis weigeren te delen met de Britse politie, die nog altijd op zoek is naar het meisje. Wat er precies gemeld gaat worden, is nog volstrekt onduidelijk, maar een aankondiging van het programma wekt de indruk dat het meisje nog in leven zou zijn.

Het is binnenkort tien jaar geleden dat Madeleine McCan verdween uit het vakantiehuisje van haar ouders, in het Portugese Praia da Luz. Ze zou volgende maand veertien jaar zijn geworden.(Telegraaf)…[+]