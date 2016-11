Auto rijdt winkel binnen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een auto is zondagochtend een winkel op de hoek van de Weg naar Maretraite en de Nieuwestraat binnengereden. De winkelierster vertelt aan de krant dat zij vlakbij haar winkel woont. Ze kreeg de melding rond half zes in de ochtend dat iemand haar handelszaak was binnengereden. Toen zij ter plekke aankwam, trof zij de schade aan de poort en voorgevel aan. Haar kassa, computer, printer, en alarmsysteem zijn vernietigd zo ook andere spullen in de winkel. Volgens haar ligt de schade in de duizenden USD’s.

Ze weet niet of zij door de verzekeringsmaatschappij zal worden vergoed voor de totale benadeling. Ze heeft intussen de poort hersteld en is nog bezig met opruimingswerkzaamheden. “We zijn nog niet klaar met het opruimen, maar er wordt alles aan gedaan om het binnen korte tijd te herstellen. De winkel is normaal open.” Volgens de winkelierster is de situatie nu al financieel-economisch moeilijk en daarnaast wordt zij benadeeld door een autobestuurder die haar winkel binnenrijdt. In eerste instantie dacht zij dat het dieven betrof die goederen hadden gestolen, maar gelukkig is dit niet het geval…[+]