Auto vol migranten verongelukt: twee doden

Tatjana Muskiet

BELGRADO – In het zuiden van Servië is een personenauto verongelukt die was volgepropt met migranten. Twee Afghanen kwamen om het leven en tien anderen raakten gewond, toen de auto donderdag bij Nis van de weg raakte en in de vangrail eindigde. De bestuurder van de auto ging ervandoor, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Afgelopen maandag arresteerden de Servische autoriteiten drie vermoedelijke mensensmokkelaars, nadat in vrachtauto’s en bestelwagens 77 migranten waren aangetroffen. (Telegraaf)…[+]