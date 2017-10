Auto voor winkel gestolen

Maltie Nidhansingh

PARAMARIBO – Een auto is op de hoek van de Kwatta- en De Boerbuitenweg gestolen. De benadeelde parkeerde zijn wagen voor een bouwmaterialenzaak en ging naar binnen. Toen hij terugkwam, kon hij zijn wagen niet meer vinden. Het gaat om een zwarte wagen van het bouwjaar 2002. Op het dak van de auto had hij een ladder vastgemaakt die meegenomen is. De dader is vermoedelijk via De Boerbuitenweg in de richting van de Ringweg gereden. De auto was tot gistermiddag nog niet achterhaald. De benadeelde schakelde de politie in die bezig is met het onderzoek. Intussen zij verschillende eenheden van de politie gealarmeerd om uit te kijken naar de gestolen wagen.[+]