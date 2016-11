Ayatollah waarschuwt VS voor langere sancties

Tatjana Muskiet

TEHERAN – De Iraanse geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei heeft woensdag de VS gewaarschuwd om de huidige sancties niet met tien jaar te verlengen. Khamenei stelt op zijn website dat het voortzetten van de maatregelen in strijd zijn met de atoomdeal en meldt dat Teheran vergeldingsmaatregelen zal nemen. De Amerikaanse Tweede Kamer stemde deze maand voor tien jaar verlenging van het sanctiepakket tegen Iran. Onder meer om Iran zich te laten houden aan de atoomdeal. In januari ondertekenden de grootste mogendheden een akkoord over het afbouwen van het atoomprogramma van Iran. Internationale sancties zouden als tegenprestatie stapsgewijs worden afgebouwd.(Telegraaf)…[+]