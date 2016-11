Bailey hoeft in winterstop niet weg

Tatjana Muskiet

Leon Bailey is komende winter niet uit op een transfer, ook al is er voor de 19-jarige Jamaicaan veel buitenlandse belangstelling.Paris Saint-Germain en Ajax toonden afgelopen zomer serieuze interesse, terwijl nu ook Manchester United aan hem wordt gelinkt. Bailey maakt echter geen haast. "Als ik Genk verlaat, doe ik dat alleen voor een club waar ik regelmatig speeltijd krijg", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws."Als Manchester United mij wil contracteren, maar ze kunnen me niet garanderen dat ik regelmatig speel, dan weiger ik. Zo simpel is het", klinkt de jonge aanvaller. "Ik ben negentien jaar en ik moet spelen om mezelf te blijven ontwikkelen. Ik ga Genk niet verlaten om bij een grotere club op de bank te zitten."