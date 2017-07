‘Balotelli ontbreekt tegen Ajax’

Tatjana Muskiet

Een opsteker voor Ajax in de aanloop naar het terugduel met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League. Mario Balotelli ontbreekt volgens de Franse krant, Nice-Matin, woensdagavond in de ArenA omdat hij kampt met een dijbeenblessure. De Italiaanse aanvaller zou zaterdag ook ontbreken in de competitiewedstrijd tegen Saint-Étienne. Balotteli maakte in Frankrijk het enige doelpunt voor Nice. In de tweede helft zorgde Donny van de Beek met zijn treffer voor een goede uitgangspositie van Ajax: 1-1.De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Nice en Ajax plaatst zich voor de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. (Telegraaf)…[+]