Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie van het district Saramacca heeft maandagavond een bananendief opgepakt. De man ging op het erf van een ander die een bananenaanplant heeft. Hij oogstte de bananen en liep daarmee weg. Omstanders zagen de man met de bananen op straat lopen en alarmeerden de politie die meteen naar de locatie ging. De verdachte werd aangehouden en de bananen zijn afgestaan aan de benadeelde. De man is drugsverslaafde. Hij was van plan de vruchten te verkopen en met de opbrengst drugs te kopen. Dat gelukte hem wegens zijn aanhouding niet. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld…[+]