Barça komt met meer goed nieuws na megastunt

Tatjana Muskiet

Ivan Rakitic heeft zijn contract bij FC Barcelona verlengd. De Kroatische middenvelder is nu tot de zomer van 2021 aan de Spaanse voetbalclub gebonden. In het contract is een clausule opgenomen dat hij tussentijds weg mag voor een bedrag van 125 miljoen euro. Rakitic maakte in 2014 de overstap van Sevilla naar Barcelona. De international speelde tot dusverre 145 officiële wedstrijden onder leiding van trainer Luis Enrique. Daarin maakte hij 23 doelpunten, waarvan zes in dit seizoen. (Telegraaf)…[+]