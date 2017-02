Barça zoekt het hogerop voor Suarez

Tatjana Muskiet

FC Barcelona laat het er niet bij zitten. De Spaanse voetbalclub maakte vrijdag bekend naar sporttribunaal CAS te gaan om de schorsing van Luis Suarez voor de bekerfinale aan te vechten. De Uruguayaanse aanvaller kreeg vorige week in de tweede halve eindstrijd tegen Atlético Madrid in de slotfase twee gele kaarten. De Spaanse bond schorste Suarez voor de komende twee bekerduels, waaronder de finale tegen Deportivo Alavés op 27 mei in Madrid. Het beroep dat Barcelona aantekende, haalde niets uit. Vandaar dat is besloten het hogerop te zoeken en de zaak voor te leggen aan het CAS.(Telegraaf)…[+]