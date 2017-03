Barcelona eert Cruijff met standbeeld en ministadion

Tatjana Muskiet

FC Barcelona laat een standbeeld van Johan Cruijff maken dat bij het nieuwe Camp Nou komt te staan. Het ministadion wordt bovendien naar hem vernoemd.Clubpresident Josep Bartomeu bracht dat zaterdagochtend naar buiten op een speciale persconferentie. Het nieuwe ministadion van Barcelona, waar de beloften hun wedstrijden gaan spelen, krijgt ‘Estadi Johan Cruyff’ als naam. Bij Camp Nou zal een standbeeld van de legendarische nummer 14 verrijzen.Bartomeu meldde ook dat er in het museum van Barça een gedeelte komt dat volledig in het teken staat van Cruijff. Zijn familie heeft voor dat museumdeel een Ballon d’Or en een gedragen wedstrijdshirt van Cruijff gedoneerd. De Catalanen hebben verder aan de gemeente gevraagd of er nog een andere locatie in de stad naar hem vernoemd kan worden.(goal)…[+]