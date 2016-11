Barcelona in zee met Japanse shirtsponsor

Tatjana Muskiet

Barcelona meldt woensdag dat er een akkoord is bereikt met Rakuten over een ‘global main partnership’, vanaf het seizoen 2017/18. Het Japanse internet- en E-commerce bedrijf gaat een verbintenis van vier seizoenen aan met de Catalaanse grootmacht, met een optie voor nog een jaar. De samenwerking zal Barcelona 55 miljoen euro per jaar opleveren.De nieuwe hoofdsponsor wordt daarnaast ook de zogeheten “Global Innovation and Entertainment Partner” wereldwijd van de club. Dit betekent onder meer dat Barcelona met Rakuten gaat samenwerken op het gebied van communicatie en E-commerce. (goal.com)…[+]