Barcelona komt achterstand te boven in Sevilla

Tatjana Muskiet

FC Barcelona blijft door een krappe zege bij Sevilla in het spoor van koploper Real Madrid. De Catalanen begonnen echter niet goed aan de wedstrijd.

Hoewel Barcelona ook een goede kans kreeg via Luis Suarez, zorgde Sevilla in de beginfase voor het meeste gevaar. Na een kwartier kwam de thuisploeg ook op voorsprong. Een pass van Neymar kwam niet aan bij Suarez, waarna Sevilla uitstekend counterde en Vitolo kon afronden. Barça miste in Andalusië door blessures onder meer Gerard Piqué, Jordi Alba en Jérémy Mathieu, waardoor Sergi Roberto achterin een basisplek had. De Catalanen zagen er vooral aan die kant van het veld kwetsbaar uit. Het trio Suarez, Neymar en Lionel Messi kwam ondertussen nog niet lekker uit de verf.(goal.com)…[+]