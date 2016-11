Barcelona ontsnapt bij Real Sociedad

Tatjana Muskiet

FC Barcelona is er niet in geslaagd om Real Sociedad te verslaan. De Catalaanse bezoekers mochten niet klagen dat er nog een punt werd meegenomen uit San Sebastian.De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en het creëerde ook de eerste goede mogelijkheden. Via onder meer Willian José en Carlos Vela werd Real Sociedad gevaarlijk voor het doel van Marc-André Ter Stegen. Vela dacht na een halfuur recht te hebben op een strafschop na een duel met Javier Mascherano, maar scheidsrechter Jesús Gil liet doorspelen.(goal.com)…[+]