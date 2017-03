Barcelona treft sterkst mogelijke PSG

Tatjana Muskiet

Paris Saint-Germain is op volle sterkte voor de return in de achtste finale van de Champions League tegen FC Barcelona.

Trainer Unai Emery maakte dinsdag een selectie van 23 spelers bekend, met daarin al zijn belangrijke krachten. Angel Di Maria, Marquinhos en Adrien Rabiot keren terug in de groep, nadat ze zaterdag aan de kant waren gebleven tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Nancy (1-0). Di Maria en Marquinhos kregen rust, Rabiot ontbrak vanwege ziekte. De Franse middenvelder was drie weken geleden een van de uitblinkers bij PSG in de thuiswedstrijd tegen Barcelona, die de ploeg uit Parijs met liefst 4-0 won. Rabiot vormt vermoedelijk woensdag weer het middenveld met Marco Verratti en Blaise Matuidi.(Telegraaf)…[+]