Barney vreest Taylor

Raymond van Barneveld treft woensdag in de tweede ronde van de World Matchplay zijn eeuwige rivaal Phil Taylor. De Hagenaar weet nu al dat hij aan de bak moet.”Phil is de afgelopen twee decennia de beste speler van de wereld geweest. Ik moet de komende dagen hard trainen om klaar te zijn voor hem. Phil speelt nooit slecht tegen mij, maar ik ben op mijn best als ik weet wat ik moet doen.” Barney had voor zijn 10-8 zege op Joe Cullen geen moment nagedacht over een clash met Taylor. “Ik was de afgelopen jaren behoorlijk kwetsbaar op de World Matchplay. Ik moest er eerst voor zorgen dat ik mijn eerste wedstrijd zou winnen.”(Telegraaf)…[+]