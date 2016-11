Beierse CSU toch blij met Merkel

Tatjana Muskiet

MÜNCHEN/STUTTGART – De leider van de Beierse christendemocraten, Horst Seehofer, heeft zondag opgetogen gereageerd op het besluit van bondskanselier Angela Merkel te proberen een vierde mandaat als Duits premier te bemachtigen. ,,Wij willen het vertrouwen van de bevolking nog vier jaar langer en daar is duidelijkheid voor nodig”, aldus Seehofer van de Christelijk Sociale Unie (CSU) in Beieren. Deelnemers aan een vergadering van het partijbestuur van Merkels Christendemocratische Unie (CDU) hebben zondag in Berlijn bevestigd dat Merkel weer kandidaat is voor het leiderschap van de christendemocraten en van de Bondsrepubliek.(Telegraaf)…[+]