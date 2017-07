Bejaarde in woning beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 62-jarige man is zaterdagavond in zijn woning in Paramaribo overvallen. Vijf gemaskerde mannen die niet gewapend waren, forceerden de achterdeur en drongen het pand binnen. Het slachtoffer sliep in zijn kamer toen de daders hem overvielen. Zij sloegen hem en bonden hem met een snoer vast aan het bed. Zij maakten een laptop, een televisietoestel, twee mobiele telefoons, een portemonnee en drie dasspelden buit. Nadat ze de buit binnen hadden, maakten de daders het slachtoffer los, om zich vervolgens uit de voeten te maken. De daders zijn nog voortvluchtig. De benadeelde maakte van de beroving melding bij de politie, die nog bezig is met het onderzoek…[+]