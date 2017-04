Benauwde zege Real in titelrace, Metgod degradeert met Granada

Tatjana Muskiet

Real Madrid heeft zaterdag in eigen huis een benauwde zege geboekt in de strijd om de Spaanse landstitel. Valencia werd met 2-1 verslagen. Granada, met assistent-trainer John Metgod voor het eerst op de bank, degradeerde door een 2-1 nederlaag tegen Real Sociedad. Real Madrid versloeg Valencia door een late treffer van Marcelo, die in de 86e minuut voor grote opluchting zorgde in Santiago Bernabeu. Vier minuten eerder had Daniel Parejo namens de bezoekers nog voor 1-1 gezorgd.