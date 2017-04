Benzema: “Ik heb geen telefoontje gehad”

Tatjana Muskiet

Real Madrid-spits Karim Benzema is niet benaderd door Didier Deschamps om te praten over zijn verbanning uit het Franse nationale team. Benzema is niet opgenomen in de selectie van Les Bleus, sinds hij door de politie in verband wordt gebracht met een vermeende chantagepoging gericht tegen zijn landgenoot Mathieu Valbuena, een zaak die nog voor de rechter moet verschijnen.

De 29-jarige spits miste vorig jaar het EK op eigen bodem als gevolg van dit vooral. De voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graet kondigde in februari aan dat zijn beslissing over zijn terugkeer in de handen van Deschaps ligt.

In een interview met RMC verklaarde Benzema vorige maand dat hij graag een uitleg van de bondscoach wil waarom hij over het hoofd wordt gezien, maar die heeft hij nog niet gekregen.

“Ik heb geen teloontje gehad van Deschaps”, vertelde Benzema tegen Franse media. “Ik zal mijn werk in Madrid voortzetten, met name het einde van het seizoen is spannend, met de grote wedstrijden die er aankomen. Het is aan mij om goed te presteren voor mijn club.”(goal)…[+]