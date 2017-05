Berghuis: “Ik hoop en denk het ook”

Maltie Nidhansingh

VOETBAL – Steven Berghuis vertrouwt erop dat Feyenoord zondag tegen Heracles Almelo alsnog de titel pakt in de Eredivisie. Afgelopen zondag ging de koploper van de Eredivisie met 3-0 onderuit tegen Excelsior, door het de titel nog niet pakte. “Eigenlijk waren we alweer vrij snel positief gestemd”, vertelde Berghuis tegen het Algemeen Dagblad. “Misschien speelde op Woudestein toch onbewust mee dat we twee kansen hadden om de titel te veroveren. Of het zondag tegen Heracles wel lukt? Dat hoop ik uiteraard. En ik denk het ook.” Berghuis denkt niet dat het met spanning te maken had dat Feyenoord verloor van de stadsgenoot. “Die is er al een heel seizoen. Ik heb daar na PEC Zwolle over gezegd dat we ons verantwoordelijk voelen voor de hele stad. Daar kwam wat ophef over en iemand schreef er zelfs een hele column over. Maar dat hebben we al van de eerste speeldag. Die spanning, die druk. Ja, die is er natuurlijk. Maar die is er al maanden en we zijn niet anders gewend.”(Goal.com)[+]