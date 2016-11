Beroving Nederlander mislukt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een rover had donderdagavond getracht een Nederlander op het terrein van een appartement in het district Wanica te beroven, maar het gelukte hem niet. Hij reed op bromfiets en stopte bij het appartement. De man ging met een mes op het terrein van het appartement waarmee hij probeerde om een Nederlander te overvallen. Het slachtoffer stribbelde tegen waardoor het mes van de dader kwam te vallen. De rover rende toen weg zonder dat hij iets had buitgemaakt. Hij stapte op de bromfiets en reed daarmee in de richting van de Indira Gandhiweg. Het gaat om een zwarte bromfiets waarop de dader zich verplaatste. De politie was ter plekke gegaan om een onderzoek te doen. De rover is voortvluchtig…[+]