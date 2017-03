Beroving voetganger mislukt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het gelukte een rover gisteren niet om een voetganger in Paramaribo te beroven. Het slachtoffer liep over de Neptunesstraat, terwijl de dader op een bromfiets langsreed. Al rijdend probeerde de dader de telefoon van het slachtoffer buit te maken, maar het gelukte hem niet. De voetganger had zijn toestel stevig vastgehouden. De dader is na de mislukte beroving verder gereden. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Hij maakte van deze poging tot beroving wel melding bij de politie die nog op zoek is naar de rover…[+]