Besmette eieren in zeker vijftien EU-landen

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – In zeker vijftien landen van de Europese Unie zijn met fipronil besmette eieren teruggevonden. Naast België en Nederland, waar de crisis is ontstaan, zijn ook Duitsland, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Denemarken getroffen. Buiten de EU heeft Zwitserland en Hongkong problemen met eieren, meldt de Europese Commissie op een persconferentie. Verdere details werden niet naar buiten gebracht. Eerder op de dag werd bekend dat de EC een topoverleg wil over de eiercrisis met de betrokken ministers voor voedselveiligheid in de betrokken landen. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis zei in een verklaring de onderlinge ruzies en beschuldigingen te willen beëindigen. Hij hoopt op een bijeenkomst die zo snel mogelijk moet plaatsvinden, maar in ieder geval voor eind september. Daaraan zouden behalve bewindslieden ook de toezichthouders moeten deelnemen. (Telegraaf)…[+]