Bevolkingsbijeenkomst voor duurzame ontwikkeling in Jamaica

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO-Het United Nations Population Fund organiseerde op 27 en28 maart een bijeenkomst, die gehouden werd in Montego Bay, Jamaica. Deze bijeenkomst was bestemd voor alle Engels- en Nederlandssprekende landen van het Caribisch gebied. De bedoeling was een forum te bieden aan de Caribische regio om de internationaal overeengekomen doelen en strategieën en hun relatie tot de belangrijkste Sustainable Development Goals voor de regio te bespreken. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

Suriname beschikt nog niet over een gedegen bevolkingsbeleid. In 2013 werden in het kader van de transformatie gedachte de eerste schreden gezet om te komen tot een bevolkingspolitiek. Dit Resulteerde in de Contouren van een Bevolkingspolitiek. Dit document zal na aanvulling als leidraad gebruikt kunnen worden voor de verdere formulering van ons Bevolkingsbeleid. Het ligt in de bedoeling om in de voor ons liggende periode een aanvang te maken met de formulering van een bevolkingsbeleid. Er zal echter eerst gedegen onderzoek verricht moeten worden.

Een bevolkingsbeleid is een cross cutting issue. Samenwerking met diverse ministeries en andere stakeholders is hierbij een vereiste, zegt Michelle Jules, die namens Suriname deelnam aan de vergadering in Jamaica. “Het bevolkingsbeleid is niet alleen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar landelijk, voor de totale bevolking. En daarom is het belangrijk dat wij dus een aanvang maken met de implementatie of met het formuleren van onze bevolkingsbeleid, want het belang van een bevolkingsbeleid is dat je eigenlijk je bevolking zodanig gaat organiseren, dat je niet alleen op de belangen die er nu zijn gaat inspelen, maar ook die van de toekomstige generaties.”…[+]