Bewustwording beheer afvalwater onder de samenleving vergroten

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wil de bewustwording betreft het beheer van afvalwater onder de burgers vergroten. Dit in samenwerking met belangrijke partners zoals het Kabinet van de Vicepresident en het Water Forum Suriname. Onlangs is er in het IGSR-gebouw een seminar hierover gehouden. Dit staat in een persbericht van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

Volgens NH is er uit de presentaties van de verschillende instituten duidelijk naar voren gekomen dat het probleem niet onbekend is in Suriname. Vermeld wordt dat in het binnenland weinig sanitaire voorzieningen zijn. Dit houdt volgens NH in dat alles in de rivier wordt geloosd. Verder wordt er vermeld dat in Groot Paramaribo afvalwater via septic tanks naar sloten en kanalen wordt geloosd…[+]