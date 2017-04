Blind kan zijn spullen pakken bij United

Tatjana Muskiet

Manchester United staat opnieuw voor een drukke transferzomer. De Engelse grootmacht is van plan de selectie flink op te schonen.Manager José Mourinho gaf afgelopen zomer al een recordbedrag uit aan nieuwe spelers, van wie Paul Pogba de meest in het oog springende was. Ook Zlatan Ibrahimovic kwam naar Old Trafford, maar zijn komst had als voordeel dat er geen transfersom mee gemoeid was vanwege zijn transfervrije status. Pogba kostte The Red Devils liefst 105 miljoen euro en dat bedrag kan nog oplopen tot 120 miljoen euro.Maar tot dusver heeft deze kwaliteitsinjectie nog niet geleid tot de gewenste resultaten. De League Cup werd dan wel gewonnen en ook staat United in de kwartfinale van de Europa League. Maar in de Premier League staat de ploeg nog altijd vier punten achter een plek die recht geeft op de voorronde van de Champions League, al heeft nummer vier Manchester City een duel meer gespeeld.