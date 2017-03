Blind ziet United kleine zege boeken

Tatjana Muskiet

Zonder Daley Blind heeft Manchester United via een 3-1 zege op Middlesbrough de zesde plaats in de Premier League weer overgenomen van Everton. Blind was donderdag in het Europa League-duel met FK Rostov uitgevallen met een hoofdblessure en zat voor de wedstrijd in het Riverside Stadium niet bij de selectie van trainer José Mourinho. Marouane Fellaini opende na een half uur de score voor United, terwijl Jesse Lingard een kwartier na rust de score verdubbelde. Via de aansluitingstreffer van Rudy Gestede ontspon zich nog een spannende slotfase, maar Marten de Roon (die de hele wedstrijd speelde) en zijn ploeggenoten slaagden er niet meer in een gelijkspel uit het vuur te slepen…[+]