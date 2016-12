Boeing belooft Trump goedkopere Air Force One

Tatjana Muskiet

De baas van het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Boeing heeft woensdag toekomstig president Donald Trump beloofd dat de kosten voor het nieuwe presidentiële vliegtuig niet hoger dan 4 miljard dollar zullen bedragen.

Trump had een gesprek met Dennis Muilenberg van Boeing en met de Marillyn Hewson van Lockheed Martin Corp. Hij stelde kosten van de nieuwe 747 Air Force One en van de F-35 gevechtsvliegtuigen aan de orde. Trump zei begin deze maand dat de bestelling van een nieuw dienstvliegtuig moest worden geschrapt. “Boeing bouwt een hagelnieuwe 747 Air Force One, maar de kosten zijn volledig uit de hand gelopen, meer dan 4 miljard dollar! Schrap die order”, liet Trump begin december zijn ongenoegen blijken.